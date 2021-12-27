СМИ: в бразильском штате Баия из-за сильных ливней объявили режим ЧС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 декабря. /ТАСС/. Режим ЧС объявлен в 72 муниципалитетах северо-восточного бразильского штата Баия из-за сильных ливней, бушующих в регионе с начала декабря. Об этом сообщает в воскресенье портал UOL со ссылкой на местные спасательные службы.

Всего в зоне паводка оказалось 58 городов, в которых проживает порядка 430 тыс. человек. Около 20 тыс. человек уже покинули свои дома, 16 тыс. остались без крова. С момента начала дождей погибли 18 человек в трех штатах страны.

По оценкам губернатора штата Руя Косты, это "крупнейшая трагедия за последние годы в недавней истории Баии". Для ликвидации последствий стихии на помощь коллегам в регион прибыли спасатели из семи штатов Бразилии.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной части страны в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате удара стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны.