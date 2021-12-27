Клишас заявил, что борьба с применением пыток должна носить системный характер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что борьба с применением пыток должна носить системный характер. Такое мнение он выразил в интервью "Парламентской газете" , опубликованном в понедельник.

"В первую очередь хочу подчеркнуть, что борьба с применением пыток должна носить системный характер. Здесь нужно применять как законодательные, так иные меры, которые позволят пресекать в зародыше такое явление, как пытки", - прокомментировал Клишас внесенный на рассмотрение Госдумы 20 декабря законопроект об ужесточении наказания за пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Он отметил, что нужно не столько реформировать систему ФСИН, сколько создать в обществе атмосферу нетерпимости к любому незаконному применению насилия, в том числе к пыткам. По мнению Клишаса, каждый гражданин должен понимать, что государство не приемлет применение пыток вне зависимости от целей. "Более того, государство будет бороться с такими явлениями самыми жесткими мерами", - добавил он.

20 декабря главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение. Документ позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ. Кроме того, законопроектом усиливается ответственность за пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким.