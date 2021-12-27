В России умерли из-за коронавируса 937 человек за сутки. Это минимум с 8 октября

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 937, это минимум с 8 октября. Всего с начала пандемии умерли 305 155 пациентов, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее было зарегистрировано 968 летальных случаев.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,93%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зафиксировано 60 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 52 - в Московской области, 39 - в Красноярском крае, 38 - в Воронежской области, 30 - в Свердловской области.

Количество подтвержденных случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 210, до 10 415 230, сообщили в оперативном штабе.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%.

В частности, в Москве за сутки выявили 2 239 заразившихся, в Санкт-Петербурге - 1 834, в Подмосковье - 1 616, в Свердловской области - 554, в Иркутской - 537, в Пермском крае - 529, в Челябинской области - 519.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 816 589 - минимума с 21 октября, следует из данных штаба.

Число вылечившихся

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 715. Всего уже выздоровели 9 293 486 человек, следует из данных оперштаба.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 512 пациентов в Московской области, 1 267 - в Самарской области, 1 257 - в Воронежской области, 924 - в Нижегородской области, 913 - в Тюменской области.