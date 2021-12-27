Росприроднадзор изъял тигренка у частного владельца в Энгельсе

ТАСС, 27 декабря. Дело об административном правонарушении возбуждено после того, как у частного владельца в Энгельсе обнаружили тигренка, запрещенного к содержанию. Животное изъяли и поместили в Тульский частный зоопарк, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

"В городе Энгельс инспекторы Росприроднадзора изъяли тигренка у частного владельца в связи с нарушением закона. В декабре 2021 года инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям провели проверку по обращению граждан о нарушении законодательства об ответственном обращении с животным. В ходе проверки информация о содержании физическим лицом дикого животного - молодой особи тигра (Panthera tigris) по кличке "Кинг", запрещенного к содержанию, подтвердилась", - говорится в сообщении.

По факту нарушения возбуждено административное дело. В отношении владельца животного составлен протокол, животное изъято и передано на временное содержание в Тульский частный зоопарк. В пресс-службе ведомства отметили, что тигренок чувствует себя хорошо.

В пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора отметили, что тигры находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу РФ. Физическим лицам запрещено содержать их в частном владении на основании федерального закона "Об ответственном обращении с животными".