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В Кремле не видят какой-либо тенденции в судебных решениях по делам организаций-иноагентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не располагает информацией по делу о блокировке сайта "ОВД-инфо"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Кремль не наблюдает каких-либо тенденций в судебных решениях по делам организаций-иноагентов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Есть единичные случаи, работают соответствующие ведомства, обращаются в суд, когда они усматривают признаки нарушения закона, а дальше в суде доказывается, имело место это нарушение или нет. Это отдельные случаи, какие-то менее резонансные с общественной точки зрения, какие-то более резонансные. Но мы не считаем, что это какая-то массовая тенденция, не видим здесь какой-то тенденции", - заявил он.

Говоря о решении суда о блокировке признанного иноагентом сайта "ОВД-инфо", Песков отметил: "Это же решение суда, мы традиционно это не комментируем. Есть закон, суд установил, что закон был нарушен, это судебное решение". Пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле не располагают информацией по этому делу.

Представитель Кремля также сообщил, что в администрации президента не следили за новостями об ужесточении приговора по уголовному делу в отношении историка Юрия Дмитриева, главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" (в России признан НКО-иноагентом). "Нет, это не наш вопрос, не вопрос нашей повестки дня", - заключил Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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