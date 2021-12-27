"Петровский фестиваль" в честь 350-летия Петра I пройдет на ВДНХ перед Рождеством

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первый фестиваль года празднования 350-летия Петра I пройдет в парке "Россия - Моя история" на ВДНХ со 2 по 7 января. Гостям фестиваля представят более десяти различных интерактивов о вкладе первого Императора Всероссийского в традицию празднования Нового года и об эпохе в целом, рассказали ТАСС в пресс-службе парка.

"В 2022 году в России отмечается 350 лет со дня рождения Петра I. Проект "Россия - Моя история" откроет год празднования масштабным бесплатным "Петровским фестивалем", который пройдет в павильоне №57 ВДНХ со 2 по 7 января. Мероприятие продолжит цикл просветительских фестивалей, который уже более шести лет проводится Фондом гуманитарных проектов при поддержке Патриаршего совета по культуре. Помимо прочего, фестиваль станет хорошей платформой для знакомства с личностью Петра, его широтой взглядов, выражаясь современным языком, инновационным подходом к развитию, его вкладом в формирования образа России на мировой арене", - цитирует пресс-служба директора фонда Ивана Есина.

Специально для гостей новогоднего праздника организаторы подготовили особую программу. Посетителей ждут реалистичные исторические декорации и герои в иммерсивной шоу-программе. В шестидневном фестивале каждая тематическая зона сможет рассказать о вкладе петровских идей и реформ в развитие страны, поэтому начать знакомство с эпохой преобразований следует с мультимедийной экспозиции "Романовы", где наглядно представлена картина страны XVIII века.

"Иммерсивный раздел "Книгопечатание и каллиграфия" посвящен созданию первых средств массовой информации, введению гражданского шрифта, развитию книжного дела. "Музыка" и "Бал" знакомят с культурой галантного времяпрепровождения и музыкальных предпочтений эпохи. Услышать аутентичные музыкальные инструменты, изучить и попробовать станцевать полонез, менуэт и англез, а также узнать, что такое гросфатертанц помогут специалисты-реконструкторы в атриуме павильона", - отметили в пресс-службе.

Чтобы представить себе ежедневную жизнь Преображенского полка (особо любимого Петром Первым) гости фестиваля могут принять участие в строевой муштре, узнав о нововведениях в петровской армии или посетить "Лавку торговца". Тактильная экспозиция "Аристократия" и историческая фотозона посвящены жизни двора, приближенных к царю людей, ключевых исторических событиях, где актеры - герои эпохи, сами расскажут гостям праздника интересные факты. Уникальной частью фестиваля станет нетипичный экскурсионный проект, посвященный династии Романовых, в частности Петру I, реформам и тому, как деятельность императора повлияла на историческую судьбу России.