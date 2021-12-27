Около 6 тыс. заявок поступило на горячую линию ОНФ в Свердловской области с начала года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Около 6 тыс. заявок приняли волонтеры на горячей линии Общероссийского народного фронта в Свердловской области в 2021 году. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС в понедельник руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

"Поступило около 6 тыс. заявок у нас по звонкам, если так говорить, это на горячую линию. Но помимо этого у волонтеров есть закрепленные и бабушки, и дедушки, многодетные семьи, которым уже не нужно обращаться на горячую линию. Сегодня очень много закрепленных за ребятами [подопечных], и они просто раз - два раза в неделю прозванивают сами своих подопечных и интересуются, какие продукты питания им нужны", - сказала Рябцева.

Как уточнила руководитель регионального исполкома, чаще всего на горячую линию обращаются пожилые люди, чтобы получить помощь в приобретении продуктов или лекарств. В Свердловской области люди старше 65 лет, которые не вакцинировались или не переболели COVID-19, должны соблюдать самоизоляцию.