В Москве 1,2 тыс. человек с COVID-19 прошли лечение моноклональными антителами

"На сегодняшний день мы применяем очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных, относящихся к высокой группе риска. Всем известно, что они очень тяжело переносят дельта-штамм. Хочу сказать, что все, кто эту терапию получали, удачно родили здоровых детей. Ни одна из тех, к кому мы применяли эту терапию, не попала в больницу несмотря на то, что риски у них были очень-очень высокие в связи с сопутствующей патологией. В начале осени мы расширили применение моноклональных антител на другие группы пациентов, у которых есть тяжелые сопутствующие заболевания, создали для этого целую систему из пяти амбулаторных центров, так называемых стационаров кратковременного пребывания. <...> С ноября месяца мы начали применять моноклональные антитела у детей, у которых тоже есть серьезные сопутствующие заболевания, и создали такой же стационар кратковременного пребывания на базе больницы Башляевой. Всего за этот период 1 200 человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо", - сказала Ракова.

Она добавила, что подобное лечение доказало свою эффективность: у пациентов наблюдается быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния, а при применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений.

Заммэра пояснила, что новые схемы лечения и лекарственная терапия моноклональными антителами применяются для пациентов на ранних сроках заболевания, имеющих факторы риска развития тяжелого течения COVID-19, но при этом состояние которых позволяет проходить лечение на дому. К приоритетным для лечения такой терапией группам пациентов с COVID-19 относятся беременные женщины, взрослые и дети с рядом хронических заболеваний. Наличие показаний для терапии определяет врач, а назначение осуществляется по решению врачебной комиссии не позднее седьмого дня от начала болезни. За состоянием пациентов на амбулаторном лечении следят врачи поликлиник и центра телемедицины.

По словам Раковой, применяемая терапия помогает организму бороться с COVID-19, пока иммунная система начинает вырабатывать свои собственные антитела.