В Москве 1,2 тыс. человек с COVID-19 прошли лечение моноклональными антителами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Москве прошли терапию с применением вируснейтрализующих моноклональных антител, сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день мы применяем очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных, относящихся к высокой группе риска. Всем известно, что они очень тяжело переносят дельта-штамм. Хочу сказать, что все, кто эту терапию получали, удачно родили здоровых детей. Ни одна из тех, к кому мы применяли эту терапию, не попала в больницу несмотря на то, что риски у них были очень-очень высокие в связи с сопутствующей патологией. В начале осени мы расширили применение моноклональных антител на другие группы пациентов, у которых есть тяжелые сопутствующие заболевания, создали для этого целую систему из пяти амбулаторных центров, так называемых стационаров кратковременного пребывания. <...> С ноября месяца мы начали применять моноклональные антитела у детей, у которых тоже есть серьезные сопутствующие заболевания, и создали такой же стационар кратковременного пребывания на базе больницы Башляевой. Всего за этот период 1 200 человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо", - сказала Ракова.
Она добавила, что подобное лечение доказало свою эффективность: у пациентов наблюдается быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния, а при применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений.
Заммэра пояснила, что новые схемы лечения и лекарственная терапия моноклональными антителами применяются для пациентов на ранних сроках заболевания, имеющих факторы риска развития тяжелого течения COVID-19, но при этом состояние которых позволяет проходить лечение на дому. К приоритетным для лечения такой терапией группам пациентов с COVID-19 относятся беременные женщины, взрослые и дети с рядом хронических заболеваний. Наличие показаний для терапии определяет врач, а назначение осуществляется по решению врачебной комиссии не позднее седьмого дня от начала болезни. За состоянием пациентов на амбулаторном лечении следят врачи поликлиник и центра телемедицины.
По словам Раковой, применяемая терапия помогает организму бороться с COVID-19, пока иммунная система начинает вырабатывать свои собственные антитела.