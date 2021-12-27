Работы детей из 44 регионов России вошли в книгу "Сто сказок о космосе"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Лучшие сказки, рассказы и рисунки детей - лауреатов конкурса "Моя страна - моя Россия" из 44 регионов России, а также работы конкурсантов из зарубежных стран вошли в сборник "Сто сказок о космосе". Об этом в понедельник сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов на пресс-конференции в ТАСС, где была презентована книга.

"В нынешнем сезоне возможность представить свои работы в конкурсе в специальной космической номинации получили дети до 13 лет. Участниками стали 10 662 представителя 78 регионов России и ряда иностранных государств. Сто ребят из 44 регионов России и двух [зарубежных] стран стали как раз победителями номинации, их работы вошли в сборник. В числе победителей, <...> это подарок для нашей платформы, появилась самая юная участница платформы - пятилетняя Даша Белякова из Республики Мордовия, которая как раз победила в номинации "Сказки о космосе", - сказал Агафонов. По его словам, на конкурс были представлены сказки, мультфильмы, рисунки.

Как уточнила руководитель конкурса "Моя страна - моя Россия" Лариса Пастухова, в издание также вошли работы конкурсантов из Великобритании и Исландии.

По словам Пастуховой, книгу только накануне получили из типографии, поэтому она станет настоящим новогодним подарком для ребят, которые участвовали в ее создании. "Мы пока смогли издать только пилотный тираж, но в интернете дорабатывается страничка "Сказки о космосе", где в электронном формате все эти сказки размещены, размещены мультфильмы, размещена космическая библиотека, которая может быть полезна и для семейного чтения, и для коллективного чтения в школе или в детских организациях. Но в дальнейшем мы планируем этот тираж сделать больше, чтобы максимально его распространить. Потому что книга очень красочная, самое важное и ценное, что она полностью создана творчеством наших юных авторов", - пояснила она.

Итоги года для конкурса "Моя страна - моя Россия"

Как отметил Агафонов, конкурс "Моя страна - моя Россия" в 2021 году отмечает восемнадцатилетние, но с космической темой его участники встретились впервые. "Недавно мы подведи итоги восемнадцатого сезона Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", который оказался очень успешным. В этом году свои идеи и проекты представили 91 147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, победителями стали 250 человек, что в два раза больше, чем в предыдущем сезоне. Более трети всех лауреатов - сто детей - стали как раз победителями номинации "Сказки о космосе", - сказал Агафонов.

Он отметил, что сфера космоса очень интересна конкурсантам, которые участвуют и в других проектах платформы. "Здорово, что мы можем удовлетворить их запрос, собрать на одной площадке интересующихся людей совершенно разных возрастов. Уверен, что сборник "Сто сказок о космосе" поможет нам, взрослым, мечтать смело и глобально", - заключил Агафонов.