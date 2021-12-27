Глава Марий Эл подарил гаджеты трем детям с с ограниченными возможностями здоровья

ТАСС, 27 декабря. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев в рамках новогодней благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечты трех детей, подарив им ноутбук, планшет и электронную книгу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.

"В этом году глава республики [Марий Эл Александр Евстифеев] исполнил мечты трех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Шары с их желаниями Александр Евстифеев снял с новогодней елки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Евстифеев подарил мальчику 12 лет из поселка Советский ноутбук, 13-летней девочке из деревни Полдыран Сернурского района - планшет, а мальчику из Йошкар-Олы - электронную книгу.

"Я абсолютно уверен, что мечты, которые появились у детей в канун Нового года, сбудутся. Дед Мороз у нас внимательный, нисколько не сомневаюсь, что он не ошибется, и то, о чем мечтали дети, в ближайшие дни будет у них в руках", - цитирует пресс-служба Евстифеева.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей или из нуждающихся семей, смогли ощутить атмосферу праздника и воплотить мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин.