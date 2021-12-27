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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лиханова

Президент отметил, что писателя глубоко уважали в России и за рубежом за развитие благотворительности

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования детям и внуку писателя, общественного деятеля, руководителя Российского детского фонда Альберта Лиханова, который умер в субботу на 87-м году жизни.

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Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Замечательный писатель, талантливый журналист, Альберт Анатольевич превыше всего ценил идеалы гуманизма, милосердия, помощи ближнему. Его большая и очень востребованная работа на посту председателя Российского детского фонда, активное участие в возрождении традиций благотворительности, в многочисленных проектах, направленных на поддержку и воспитание подрастающего поколения, снискали Альберту Лиханову самое глубокое уважение в нашей стране и далеко за ее пределами", - говорится в послании главы государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛиханов, Альберт Анатольевич
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