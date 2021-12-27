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Расследование убийства экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

Отец экс-спецназовца ГРУ Белянкина удовлетворен приговором его убийцам

Алексей Белянкин отметил, что "как отец, потерявший сына, хотел бы, чтобы наказание было альтернативным содеянному - пожизненное"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Алексей Белянкин, признанный потерпевшей стороной по делу об убийстве сына - бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина летом 2019 года, приговором фигурантам дела удовлетворен. Вместе с тем, как сообщил он ТАСС после оглашения приговора, обвиняемые должны быть осуждены на пожизненным срокам.

"Я, наверное, удовлетворен, учитывая, что [им назначена] колония строгого режима. Но морально, как отец, потерявший сына, хотел бы, чтобы наказание было альтернативным содеянному - пожизненное", - сказал потерпевший.

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Расследование убийства экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье
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