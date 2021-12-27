Почти 60% телезрителей в городах смотрели ежегодную пресс-конференцию Путина

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Почти 60% российских телезрителей в городах с населением от 100 тыс. человек смотрели ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина 23 декабря. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, поступившие в ТАСС.

Доля аудитории, или среднее количество смотревших телепрограмму зрителей, выраженное в процентах от всей телеаудитории, составило 58,6 %. В прошлом, 2020 году, этот показатель составлял 54,6%, а в 2019 году - 50,1 %.

Охват, или среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум одну минуту, выраженное в процентах от населения, в рамках выбранной целевой аудитории (ЦА), составляет 21,7%: каждый пятый телезритель смотрел пресс-конференцию хотя бы в течение одной минуты. Речь идет о телезрителях старше четырех лет.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая прошла в этом году в семнадцатый раз, продлилась 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы, которые затрагивали как внутрироссийские, так и международные темы.