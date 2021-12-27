В московской "Ночлежке" вновь провели вакцинацию бездомных от ковида

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса для бездомных провели 27 декабря на площадке благотворительного фонда "Ночлежка" в Москве. В этот раз вакцинировали 14 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

Впервые такое мероприятие в "Ночлежке" прошло 20 декабря.Тогда специалисты сделали прививки от коронавируса 15 людям.

"В понедельник, 27 декабря, в офисе благотворительного фонда "Ночлежка" прошла вторая вакцинация для бездомных граждан однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". В период с 10:00 до 14:00 прививку сделали 14 человек. Были организованы два кабинета для вакцинации: для осмотра врача и второй непосредственно для вакцинации. Сейчас организация согласует с Департаментом труда и соцзащиты Москвы следующую вакцинацию", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что всего для акции было выделено 36 доз вакцины. "У медицинской бригады маршрут идет дальше - по мобильным точкам вакцинации на вокзалах. Поэтому все вакцины в любом случае будут использованы", - уточнил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, с лета 2021 года "Ночлежка" начала вести переговоры с Департаментом здравоохранения города Москвы о необходимости вакцинации бездомных. 6 декабря московский департамент труда и социальной защиты проводил круглый стол, посвященный совместным проектам города и социально ориентированных НКО. На нем руководство "Ночлежки" вновь подняло вопрос о необходимости вакцинации бездомных, после чего решением департамента труда и соцзащиты была запланирована вакцинация в офисе фонда.