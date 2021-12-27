В берлинском зоопарке умерла старейшая белая медведица Европы

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Старейшая белая медведица Европы Катюша умерла в возрасте 37 лет в берлинском зоопарке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба учреждения.
Lebe wohl Katjuscha! Nach beinah vier Jahrzehnten im #ZooBerlin mussten wir uns nun von unserer Katjuscha verabschieden. Als ältester #Eisbär Europas ist sie im hohen Alter von 37 Jahren verstorben. Weitere Informationen: https://t.co/wXLKGILMp7 pic.twitter.com/5LtAZKZTxw— Zoo Berlin (@zooberlin) December 27, 2021
Животное, которое умерло 24 декабря, много лет страдало от сердечного заболевания и находилось под наблюдением местных ветеринаров. "Благодаря оптимальным ветеринарным мерам и ежедневному приему медикаментов Катюше удалось дожить до внушительного для своего вида возраста, - отметил директор зоопарка Андреас Книрим. - В свой последний день рождения в ноябре 2021 года она съела целый рыбный торт".
Как уточнили в берлинском зоопарке, продолжительность жизни белых медведей в естественной среде составляет около 25-30 лет. Катюша родилась в 1984 году в зоопарке города Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. В 1985 году ее перевезли в Берлин.
Белые медведи с 2015 года внесены в Красную книгу как "вид под угрозой вымирания". Всего в дикой природе насчитывается около 26 тыс. особей.