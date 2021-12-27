Украшенные дизайнерами елки в центре Москвы отправят в детские дома столицы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Детским домам в Москве подарят новогодние елки, украшенные известными российскими дизайнерами. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Уже не первый год мы ставим елки на Кузнецком мосту и известные российские дизайнеры их украшают, используют различные концепции. В этом году была предложена тема украсить елки в честь разных городов мира. Также сами дизайнеры изъявили желание и украсили маленькие елочки, которые наряжены так же, как выставленные большие, и эти елки будут доставлены благотворительными фондами в детские дома", - сказал Немерюк.

Ранее сообщалось, что в Москве на Кузнецком мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась традиционная галерея модных новогодних елей, в украшении которых приняли участие стилисты, композиторы, артисты балета и музыканты.