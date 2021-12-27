В Петербурге почти 3 млн человек привиты от ковида хотя бы одним компонентом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Количество жителей Санкт-Петербурга, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, достигло почти 3 млн человек. Об этом сказал в понедельник в эфире "Радио России" губернатор города Александр Беглов, подводя краткие итоги 2021 года.

"Мы научились справляться с ковидом. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, но контролируемой. Мы ввели еще три стационара-трансформера, тем самым начали программу развития стационарной медицинской помощи и создали серьезный задел по инфекционным койкам, настроили систему ПЦР-тестирования и вызова врача на дом, компьютерной диагностики и госпитализации. Развернули 190 пунктов вакцинации, привили почти 3 млн горожан с учетом первого компонента", - сказал Беглов.

По данным пресс-службы городской администрации, общее количество завершивших цикл вакцинации от COVID-19 в Петербурге превышает 2,6 млн человек. По расчетам властей, Петербург может в январе достичь необходимого для формирования коллективного иммунитета уровня вакцинации 80% населения (без учета детей и тех, у кого есть противопоказания), если в день будут вакцинироваться порядка 40 тысяч человек.

В Петербурге всего за время эпидемии выявили 845 519 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. По последним данным, выздоровели 787 548 человек (901 за сутки), умерли 27 805 (60 за сутки). За последние сутки в городе выявили 1 834 случая заражения.