Жизнь после Нового года. Как прийти в себя, когда праздники кончились

Люди ждут Нового года, готовят селедку под шубой, радостно чокаются бокалами с шампанским, отсыпаются и веселятся на новогодних каникулах, а потом впадают в тоску от того, что праздники кончились. "Сразу после новогодних каникул число моих клиентов увеличивается примерно на 15%, — говорит психолог Антон Кузнецов. — Свою роль здесь играет еще и то, что примерно за неделю до праздника люди обычно перестают ходить к психологам — не успевают. Поэтому проблемы накапливаются".

Специалисты рассказали ТАСС, какие из наших проблем обостряются из-за праздников и что с ними делать, когда мандарины и оливье давно съедены.