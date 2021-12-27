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Люди несут цветы к месту гибели главреда издания "Спутник и погром" Егора Просвирнина

Оцепление места происшествия снято

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Тело погибшего на Тверском бульваре в центре Москвы главреда издания "Спутник и погром", внесенного Роскомнадзором в список запрещенных, Егора Просвирнина увезли с места происшествия. Как передает корреспондент ТАСС, оцепление снято, люди начали приносить к месту его гибели цветы.

Егор Просвирнин погиб в понедельник днем, выпав с четвертого этажа жилого дома на Тверском бульваре. Данную информацию подтвердил ТАСС его адвокат Матвей Цзен. В руках у мужчины нашли газовый баллончик и нож. Для определения обстоятельств гибели Просвирнина будет проведена судмедэкспертиза. На месте его гибели работают следователи. По данным источника ТАСС, в момент происшествия Просвирнин был под действием наркотиков.

Просвирнин был главным редактором издания "Спутник и погром", запущенного в 2012 году. В 2017 году издание было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано.

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