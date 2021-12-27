Доступ верующих в храмы в дни Рождества будет свободным при соблюдении санитарных мер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви в дни Рождества Христова будет свободным при условии соблюдения необходимых санитарных мер. Об этом сообщает в понедельник рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"В преддверии празднования Рождества Христова важно напомнить о неукоснительности соблюдения всех профилактических мер, которые необходимы для минимизации вероятности заражения клира и прихожан во время праздничных богослужений. Доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви в дни Рождества Христова остается свободным при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, регулярного проветривания и дезинфекции поверхностей, а также иных мер, предусмотренных "Инструкцией настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской православной церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении рабочей группы в ее Telegram-канале.

Чувствующим признаки простудного заболевания "настоятельно рекомендуется в целях заботы о ближних воздержаться от участия в богослужении и воспользоваться возможностью прямых трансляций, которые обеспечиваются православными телеканалами "Спас" и "Союз", а также многими приходами в сети Интернет", отмечается в сообщении.

В патриархии также уточнили, что допуск верующих на ночное рождественское богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, по сложившейся практике, будет осуществляться по приглашениям, которые распределяются по столичным приходам.

В марте 2020 года патриарх Кирилл и Священный синод РПЦ утвердили инструкцию, согласно которой во время пандемии, в частности, предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств - крещения, исповеди, причастия и соборования.

Патриарх отмечал ранее, что принятые в начале пандемии правила, касающиеся посещения храмов и богослужений, были своевременны и предотвратили обвинения Церкви в распространении инфекции, а верующие с пониманием относятся к введенным мерам предосторожности.