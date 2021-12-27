Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области превышен на 52%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали за прошлую неделю более 43 тыс. случаев ОРВИ в Свердловской области, что на 52,4% выше уровня эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону в понедельник.

"В Свердловской области за неделю с 20 по 26 декабря 2021 года зарегистрировано 43 190 случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 52,4%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в структуре заболевших 58% составляют дети, максимальный уровень заболеваемости зафиксирован в возрастной группе от 3 до 6 лет. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 18 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 19,3%.