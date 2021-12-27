Власти Москвы подарили детям из Сирии книги и новогодние подарки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Делегация правительства Москвы посетила Сирийскую Арабскую Республику с целью оказания гуманитарной помощи и способствования сохранению и продвижению русского языка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Москвы.

"Мы хотели подарить сирийским детям новогоднее настроение. От имени Москвы наша делегация передала подарки, а также елки, которые теперь установлены в оперном театре, посольстве России и храме московского патриархата. Все это создает предпосылки для дружбы школьников Москвы и Дамаска", - сказал замруководителя ДВМС Игорь Ткач, чьи слова приводит пресс-служба.

Члены делегации из столицы организовали в оперном театре Дамаска новогоднюю елку для соотечественников и 700 детей погибших сирийских военных. Ребята пообщались с Дедом Морозом, приняли участие в мастер-классах по росписи русских матрешек и свистулек, увидели песочную сказку "Аладдин" и получили новогодние подарки.

"Другим знаковым событием стала рождественская елка для православных детей, которая впервые с 2011 года прошла в храме Русской православной церкви имени Игнатия Богоносца в Дамаске. Мероприятие состоялось по благословению Патриарха Московского и всея Руси и Патриарха Антиохийского и всего Востока: 100 православных сирийских детей получили сладкие подарки от Деда Мороза. Для соотечественников, проживающих в Сирии, были организованы два песочных спектакля для детей "Алладин" и "Щелкунчик" и выступление московского профессионального вокально-хореографического ансамбля "Театр песни "ЯР", - добавили в департаменте.

Просветительская миссия

"Также в университете Дамаска прошли круглые столы по теме сохранения и продвижения русского языка за рубежом. Декан подготовительного факультета для иностранных граждан Московского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук Елизавета Хамраева познакомила коллег со своим учебником русского языка для сирийцев", - сообщили в пресс-службе ДВМС.

Кроме того, в ходе мероприятия преподаватели-русисты из разных регионов страны обсудили новые методические подходы в преподавании русского языка как иностранного, в частности, использование компьютерных программ и видеопособий. Как уточнили в департаменте, эти форматы до сих пор остаются недоступными для ряда учеников: вопрос, касающийся технического оснащения сирийских школ, остается открытым.

"Правительство Москвы делает многое для обеспечения сирийских школ компьютерами, оргтехникой, а также учебными пособиями и художественной литературой. В этот раз мы привезли 500 комплектов учебников русского языка Елизаветы Хамраевой и передали их учителям", - отметил Ткач.

Сирийские педагоги поблагодарили власти Москвы за поддержку и помощь, а также рассказали о растущем интересе к изучению русского языка. В некоторых школах количество обучающихся выросло в 4-5 раз. Преподаватели также отметили, что остро нуждаются в курсах переподготовки, так как зачастую русский язык ведут непрофессиональные педагоги, и это отпугивает родителей. "Интерес к изучению русского языка в Сирии большой, но не хватает кадров. Нужны регулярные курсы повышения квалификации учителей, должна быть сформирована система, которая позволит вывести преподавателей на новый уровень", - прокомментировала Хамраева.

В свою очередь Ткач заявил, что Москва готова помочь в вопросе обучения учителей и выдачи им соответствующих сертификатов. Он также рассказал о конкурсах русского языка, которые проводятся при поддержке правительства Москвы, таких как "Пушкинский конкурс" и "Москва в сердце каждого", и призвал сирийских педагогов активно в них участвовать.

Делегация передала школам городов Тартус, Маалюля, Алеппо, Дейр-эз-Зор, Камышлы, Деръа, Дамаск учебники, художественную литературу и оргтехнику. Гуманитарная помощь Сирийской Арабской Республике от правительства Москвы была выделена в рамках столичной программы по поддержке соотечественников и популяризации русского языка за рубежом.