Власти Северной Македонии ввели меры для борьбы с загрязнением воздуха в Скопье

ЗАГРЕБ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Македонии распространили ряд рекомендаций, направленных на улучшение ситуации с загрязнением воздуха в столице страны. Об этом в понедельник сообщил северомакедонский телеканал Sitel.

Теперь компетентные органы должны будут проводить усиленный контроль загрязняющих установок, уровня выхлопных газов транспортных средств, а также строительных площадок на предмет того, была ли очищена выезжающая с объекта спецтехника.

Столичные власти рекомендуют отменить общественные собрания, спортивные и культурные мероприятия, проводимые на открытом воздухе. Пакет вводимых мер, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха, обоснован тем, что в течение двух последних дней загрязнение воздуха в Скопье превышает показатель концентрации вредных частиц в 150 микрограммов на кубический метр. Он будет действовать до тех пор, пока уровень не снизится до 100 единиц.

Бывшая глава государственной экологической инспекции Ана Петровска напомнила, что в столице республики общественный транспорт, а также доля частных автобусов уже переведена на бесплатный режим проезда с целью сокращения количества граждан, пользующихся личным транспортом. Она также отметила, что для решения проблемы в долгосрочнй перспективе "необходимы системные решения, а не только специальные меры со стороны местных властей".

По состоянию на 27 декабря 2021 года Северная Македония, по информации World's Air Pollution ("Мировое загрязнение воздуха"), занимает седьмое место в списке стран с самым низким качеством воздуха. На первых шести строчках рейтинга расположились Монголия, Индия, Бангладеш, Турция, Киргизия, Пакистан.

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 2019 году до 99% мирового населения проживало в районах, где уровень загрязнения воздуха превышал значения, установленные в рекомендациях организации по качеству воздуха. По оценкам, в 2016 году загрязнение атмосферного воздуха (воздуха вне помещений) как в городах так и в сельской местности стало причиной 4,2 млн случаев преждевременной смерти во всем мире.