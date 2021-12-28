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Пандемия COVID-19

Эпидемиолог из Аргентины назвала ошибкой решение США и ЕC не использовать "Спутник V"

Страны лишили себя хорошей вакцины, отметила Габриэла Пиовано

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /ТАСС/. США и страны Евросоюза лишили себя хорошей вакцины от коронавируса, отказавшись от использования российского препарата "Спутник V" в прививочной кампании. Такое мнение высказала в понедельник аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано.

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"США и Европа без "Спутника V" лишили своих граждан очень хорошей вакцины", - приводит газета Perfil слова специалиста из инфекционной больницы имени доктора Франсиско Хавьера Муньиса, одного из ведущих медицинских учреждений Аргентины.

По мнению Пиовано, "худшей вакциной" можно считать препарат американской компании Pfizer из-за требований к его хранению и транспортировке. Эпидемиолог также считает недостатком предлагаемое производителем введение бустерной дозы спустя три месяца после второй прививки.

"Спутник V" - первая вакцина от коронавируса, которую получила Аргентина. 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников.

Теги
АргентинаСШАРоссияПандемия COVID-19
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