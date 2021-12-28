"Известия": Минтруд предлагает вести учет нуждающихся в соцподдержке россиян

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ предлагает с 1 января 2023 года ввести порядок выявления нуждающихся в государственной социальной поддержке граждан, а также вести учет и актуализацию сведений о них. Об этом во вторник пишет газета " Известия " со ссылкой на проект постановления.

Пресс-служба Минтруда подтвердила газете подлинность проекта постановления. Там добавили, что изменения будут вынесены на общественное обсуждение в ближайшее время. Подготовленный ведомством проект содержит изменения в постановление "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения" (ЕГИССО). Согласно документу, ФНС ежедневно в инициативном порядке будет предоставлять в ПФР сведения как о россиянах с низкими доходами, так и о родственных связях, что позволит установить состав семьи и факты лишения родительских прав. После этого фонд составит "портрет семьи", дополнив его сведениями о получаемых в рамках соцподдержки доходах. Если семья живет на средства ниже прожиточного минимума на человека, организация должна будет запросить другие ведомства для комплексной оценки.

Росреестр предоставит сведения о наличии недвижимого имущества, МВД - о транспортных средствах семьи, МЧС - о маломерных судах, не использующихся в коммерческих целях. Помимо этого, ФНС также предоставит данные о доходах, полученных от предпринимательства, банковских вкладов, ценных бумаг, распоряжения собственностью и пр. После этого 10 дней (при необходимости дополнительных запросов этот срок увеличивается до 35 дней) уйдет на оценку нуждаемости в поддержке. С 2023 года ПФР будет сам выявлять и предлагать помощь таким гражданам пишет издание со ссылкой на проект постановления.

Изменения помогут проактивно выявлять находящихся в трудной жизненной ситуации, информировать россиян о возможности соцподдержки и сократить сроки ее предоставления, при введении новых мер поддержки принимать решения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также проводить анализ влияния такой государственной помощи на положение нуждающихся, полагают в Минтруде.

В министерстве предполагают, что постановление будет принято в первом квартале наступающего года, а вступит в силу с 1 января 2023 года. Этот срок определен необходимостью обеспечить технологическое взаимодействие информационных систем ПФР, ФНС, Роструда, Росреестра, МВД и других ведомств. На это отводится время до 1 июля 2022 года. Далее будет осуществляться подключение ведомств для получения информации об учете нуждающихся граждан и доработка информсистем. Кроме того, время понадобится на корректировку законодательства: поправки внесутся в Налоговый кодекс, законы "О налоговых органах Российской Федерации", "О государственной социальной помощи", уточнили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.