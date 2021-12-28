Экипаж крейсера "Варяг" исполнил мечту 12-летнего мальчика в рамках акции "Елка желаний"

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Экипаж ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 12-летнего Андрея Мартакова из Владивостока, который хотел побывать на борту флагмана и поучаствовать в управлении кораблем. Об этом сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота исполнил детскую мечту 12-летнего Андрея Мартакова из Владивостока в рамках акции "Елка желаний". Он попросил у Деда Мороза получить возможность на Новый год побывать на флагмане флота и поучаствовать в управлении боевым кораблем. Накануне руководящий состав Тихоокеанского флота во главе с временно исполняющим обязанности командующего флотом вице-адмиралом Сергеем Рекиш выбрали 12 конвертов, размещенных на новогодней елке, с детскими желаниями, после чего дали указания на их исполнение", - говорится в сообщении.

Большинство детей захотели игрушки. Мартаков же написал, что увлекается моделированием боевых кораблей и давно мечтает посетить крейсер "Варяг". Экипаж корабля во главе с командиром гвардии капитаном 2-го ранга Романом Глушаковым встретил прибывших детей в кают-компании, где Дед Мороз подарил им подарки.

"Для Андрея Мартакова была проведена экскурсия по флагманскому кораблю, от которой не удержались и другие дети. На ходовом мостике Андрей попробовал себя в роли командира корабля, постоял за рулевым управлением и вышел на связь с вахтенной службой крейсера", - говорится в сообщении.

В завершении экскурсии мальчику вручили гвардейский значок, памятную плакетку с фотографией крейсера на камне и вымпел с символикой флагмана. После экскурсии детей угостили новогодними сладостями от флотского Деда Мороза и кока крейсера "Варяг".