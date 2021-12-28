"Техноград" на ВДНХ подготовил познавательную программу на новогодние каникулы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Научиться управлять промышленным роботом, освоить азы программирования, поучаствовать в интеллектуальной игре или пройти тест на профориентацию можно бесплатно с 3 по 9 января в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ в Москве. Там подготовили около полусотни познавательных и творческих мероприятий для посетителей всех возрастов, сообщила во вторник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Комплекс "Техноград" приглашает москвичей провести январские каникулы с пользой и познакомиться с востребованными профессиями. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и получить базовые знания в новых для себя направлениях. Занятия рассчитаны на разный уровень подготовки. Многие из них посвящены таким перспективным специальностям, как программирование, робототехника и веб-дизайн", - рассказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Для юных посетителей комплекса "Техноград" приготовили познавательные занятия по программированию, анимации и прикладному творчеству. Также они смогут принять участие в праздничном квесте. Занятия будут проходить в детской зоне павильона "Цифра.Техноград".

Научиться азам программирования ребята смогут 4, 5, 8 и 9 января. Им предстоит помочь виртуальному Деду Морозу раздать новогодние подарки адресатам. Для этого нужно будет освоить навыки работы с алгоритмами и графическими блоками в среде программирования Scratch. Занятия рассчитаны на детей от восьми лет. А 5 января ребятам покажут, как создать анимационный фильм в технике покадровой съемки stop-motion. С помощью специального приложения они снимут собственный мультфильм о новогодних приключениях. Занятие предназначено для детей от девяти лет.

Также ребята смогут освоить разные виды прикладного искусства: 3, 5, 7 и 8 января они узнают, как смастерить светящуюся открытку, используя светодиоды. А 4 и 8 января их познакомят с леттерингом - рисованием букв в разных стилях. Детям помогут сделать постеры с мотивирующими надписями или новогодними пожеланиями. 6, 7 и 9 января ребят научат делать игрушки из пряжи. Эти занятия рассчитаны на участников старше восьми лет.

Другие занятия для детей

По данным портала, детей старше шести лет приглашают на урок по изготовлению игрушек и сувениров из фетра. Он пройдет 4 января. А 6 и 7 января они смогут посетить занятие по оригами - древнему искусству изготовления фигурок из бумаги.

Кроме того, на занятии 7 января покажут, как сделать свечу из натурального воска.

Юным посетителям старше семи лет предложат собрать зимний домик из картона и украсить его снежной ватой. Урок проведут 8 января. Также они смогут попробовать себя в росписи деревянных лопаток. Занятия состоятся 5 и 9 января.

Для любителей подвижных игр и головоломок подготовили праздничный квест "Зимние чудеса". Поучаствовать в нем можно 5 или 9 января. Детям предстоит помочь королю Холоду восстановить календарь зимних чудес и спасти волшебную страну от хаоса. Игра предназначена для ребят от восьми лет и старше. Сбор участников состоится в детской зоне павильона "Цифра.Техноград".

Активности для взрослых

Взрослые посетители "Технограда" смогут попробовать свои силы в интеллектуальной игре, заняться робототехникой, посетить занятия по маркетингу и созданию компьютерных игр. А 3 и 4 января в концертном зале павильона "Арт.Техноград" пройдет игра "Новогодний квизUp". Участников поделят на команды. Каждой из них будут задавать вопросы из разных областей знаний. Победит та команда, которая даст больше всего правильных ответов.

"Тех, кто хочет освоить новую профессию, а также подростков старше 14 лет "Техноград" приглашает в центр развития карьеры. С 3 по 6 января здесь можно пройти бесплатное тестирование на профориентацию и получить экспресс-консультацию специалиста. Посетителям расскажут, какие направления деятельности подойдут им лучше всего, и дадут рекомендации по обучению", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Узнать, что такое метавселенные, и совершить путешествие по цифровым мирам можно 6 января в павильоне "Урбан.Техноград". Здесь проведут воркшоп Metaverse travel. Поучаствовать в нем можно всей семьей. С помощью своего аватара участники посетят виртуальные концерты, выставки, кинотеатры и прогуляются по магазинам.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - образовательная площадка на ВДНХ, где предлагают новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. Здесь можно освоить востребованную профессию, пройти профессиональную переподготовку или повысить квалификацию.