Bloomberg: Индонезия разрешила полеты Boeing 737 MAX над своей территорией

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Индонезия сняла запрет на полеты Boeing 737 MAX над своей территорией, введенный после двух авиакатастроф самолетов данной серии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опубликованное во вторник заявление генерального директора управления гражданской авиации Минтранса Индонезии Нови Риянто.

Согласно заявлению, полеты Boeing 737 MAX над Индонезией возобновятся после завершения расследования и после доработки систем самолета.

Эксплуатация Boeing 737 MAX в ряде стран была прервана после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

По данным агентства Bloomberg, авиакомпания Ethiopian Airlines планирует вернуть Boeing 737 MAX в эксплуатацию с 1 февраля.

Ранее полеты самолетов данной серии возобновились над США, Бразилией, Индией, Малайзией, Сингапуром и рядом европейских стран. В начале декабря о намерении вернуть самолеты Boeing 737 MAX в свое воздушное пространство сообщил Китай.