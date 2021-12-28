Почти 80% жителей Ямала подали заявление в федеральный список коренных народов

ТАСС, 28 декабря. Почти 80% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которые являются представителями малочисленных народов, направили заявление на включение их в единый список коренных народов России в 2021 году. Наличие записи облегчит доступ к мерам поддержки и упростит оформление всех положенных льгот, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"По итогам года у Ямала неплохие результаты - почти 80% взрослого населения из числа коренных малочисленных народов Севера региона подали свои документы в реестр. Ямал в части статистики в течение года оставался лидером. На сегодня на рассмотрении в ФАДН России находятся более 17 700 заявлений коренных ямальцев. Сведения о 5 100 ямальцах уже внесены в федеральный реестр. Земляки очень активно подавали свои документы", - цитирует пресс-служба директора окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Инну Сотруеву.

Ямальцам, включенным в список, больше не придется готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. При этом предоставление подтверждающих документов - свидетельства о рождении или решения суда - не исключается.

Формирование единого списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, завершится к февралю 2022 года. Опыт создания и ведения единого списка коренных малочисленных народов - первый в истории РФ. На сегодняшний день ямальцы направили в ФАДН более 15 тыс. заявлений. Округ занимает лидирующую позицию среди регионов страны по числу поданных заявлений.