Компания Riot Games согласилась выплатить $100 млн по делу о дискриминации

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Американская компания Riot Games, которая разработала компьютерную игру League of Legends, согласилась выплатить $100 млн в рамках судебного дела о дискриминации по половому признаку. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

Согласно договоренностям, 20 млн будут направлены на погашение судебных издержек истцов. 80 млн будут распределены через специальный фонд между сотрудницами компании, которые подадут соответствующую заявку. Право на выплату имеют также бывшие сотрудницы, работавшие в Riot Games в период с ноября 2014 года. Кроме того, третья сторона будет осуществлять надзор за трудовой этикой в коллективе в течение трех лет, уточняет Bloomberg. Соглашение еще должен одобрить суд.

Как пишет газета The Washington Post, право на выплату получат не менее 2 300 бывших и нынешних сотрудниц компании.

Иск был подан в штате Калифорния в 2018 году - теперь уже бывшие работницы компании обвинили ее в дискриминации и случаях домогательств на рабочем месте. В 2019 году Riot Games предложила выплатить $10 млн, но в дело вмешалась правозащитная организация штата, которая потребовала выплаты $400 млн.

Агентство Bloomberg отмечает, что в последнее время индустрия видеоигр столкнулась с призывами к более серьезному общественному контролю за трудовой этикой в отрасли. Похожие обвинения в дискриминации были выдвинуты против корпорации Activision Blizzard Inc., которой принадлежат игры World of Warcraft, Call of Duty.