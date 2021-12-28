Три четверти россиян оценили свое материальное положение как среднее или хорошее

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Большинство (76%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) оценивают материальное положение своей семьи как среднее или хорошее. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте центра во вторник.
"Индекс самооценки материального положения составил 53 п. Это самый высокий результат за 12 месяцев. Три четверти россиян (76%) оценили материальное положение своей семьи как среднее или хорошее, 23% считают его плохим", - говорится в сообщении.
Индекс удовлетворенности жизнью в ноябре составил 47 п., что соответствует уровню ноября 2020 года. Почти половину (48%) респондентов в целом устраивает их жизнь, четверть (25%) - отчасти устраивает, отчасти - нет, 26% опрошенных в целом не удовлетворены своей жизнью.
Индекс социального оптимизма составил 59 п., 61% респондентов считают, что самые тяжелые времена для России еще впереди, 16% полагают, что мы переживаем их сейчас, а 14% сказали, что они уже позади.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 19 ноября. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.