Три четверти россиян оценили свое материальное положение как среднее или хорошее

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Большинство (76%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) оценивают материальное положение своей семьи как среднее или хорошее. Об этом свидетельствуют результаты опроса , опубликованные на сайте центра во вторник.

"Индекс самооценки материального положения составил 53 п. Это самый высокий результат за 12 месяцев. Три четверти россиян (76%) оценили материальное положение своей семьи как среднее или хорошее, 23% считают его плохим", - говорится в сообщении.

Индекс удовлетворенности жизнью в ноябре составил 47 п., что соответствует уровню ноября 2020 года. Почти половину (48%) респондентов в целом устраивает их жизнь, четверть (25%) - отчасти устраивает, отчасти - нет, 26% опрошенных в целом не удовлетворены своей жизнью.

Индекс социального оптимизма составил 59 п., 61% респондентов считают, что самые тяжелые времена для России еще впереди, 16% полагают, что мы переживаем их сейчас, а 14% сказали, что они уже позади.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 19 ноября. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.