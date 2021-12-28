Число детей, взятых под наблюдение с болезнями пищеварения в Пскове, выросло в четыре раза

ПСКОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Врачи Псковской области по итогам профилактических осмотров детей и подростков, проводимых в ведущих медучреждения региона по нацпроекту "Здравоохранение", за последний год взяли под диспансерное наблюдение почти 53% ребят с выявленными заболеваниями органов пищеварения, что почти в четыре раза превышает показатели 2020 года. За счет выявления таких патологий на начальных стадиях медики смогут предотвратить риск дальнейшего развития болезни, сообщила во вторник ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В регионе отмечается существенное сокращение рождаемости. В 2016 году здесь родилось чуть более 7,1 тыс. человек, в 2019 году численность родившихся составила порядка 5,7 тыс. В 2020 году этот показатель снизился до 4,8 тыс. человек. Кроме того, в области ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.

"За последний год наши врачи достигли существенных успехов в выявлении заболеваний органов пищеварения у детей в возрасте от рождения и до 17 лет. Специалисты взяли под диспансерное наблюдение почти 53% ребят, что почти в четыре раза превышает показатель предыдущего года. За счет раннего выявления таких патологий врачи могут практически полностью избавить пациентов от этих заболеваний, назначив соответствующую терапию. И важно, что за счет нацпроекта ведущие медучреждения региона получили самую современную технику для обследований, что и помогло в установлении подобных диагнозов", - сказала Гаращенко.

Она также отметила, что рост показателей по числу детей с впервые выявленными заболеваниями органов пищеварения говорит о высоком качестве лечебно-профилактических мероприятий. По оценке властей, до участия региона в нацпроекте медучреждения региона "не имели широкого набора современных средств диагностики".

"Сейчас, за счет нацпроекта, наши ведущие медучреждения региона оснащены самыми высокотехнологичными устройствами, позволяющими проводить осмотры и выявлять малейшие отклонения в состоянии человека. И это особенно важно при обследованиях детей, важно не пропустить возможные патологии. Поэтому сейчас выстроенная нами система профосмотров помогает диагностировать и лечить заболевания еще в детском возрасте. Это касается в том числе и сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ, которые очень опасные, так как во взрослом состоянии могут повлечь за собой инвалидизацию или смертельный исход", - резюмировала глава регионального комитета по здравоохранению.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.