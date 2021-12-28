Очаг коронавируса выявили в Тобольской духовной семинарии в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Очаг коронавируса зафиксировали на территории Тобольской духовной семинарии в Тюменской области, общее число очагов инфекции в регионе достигло двух. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находятся два очага коронавирусной инфекции. К действующему на прошлой неделе очагу в ишимском филиале ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница" (филиал №1) добавился очаг в общежитии ДООВО "Тобольская духовная семинария Тобольско-Тюменской епархии Русской православной церкви". В организации зарегистрировали восемь случаев коронавируса среди обучающихся, проживающих в общежитии, контактных 26 человек", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировали 283 случая заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 89 288 случаев, выздоровели 77 954 человека. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 68,3%.