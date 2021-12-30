Лето - зимой

Где в Москве искать тропические растения, песчаные пляжи и ловить волну в любое время года

Зимой отчаянно хочется лета, ведь хорошо там, где нас нет. В Москве начало 2022-го обещает быть снежным, временами с аномально низкими температурами. Но устроить себе лето здесь и сейчас возможно. ТАСС совместно с официальным туристическим порталом Москвы Discovermoscow.com рассказывает, как сбежать от зимы, не уезжая из столицы. Тропическая оранжерея Аптекарского огорода

Две минуты от метро "Проспект мира", и вы в тропиках. Шум города тут не слышен, и время течет иначе. В тени пальм, банановых деревьев, фейхоа и финика Канарского, в полумраке туманного леса темп жизни неспешный, немосковский. Аптекарский огород был основан Петром Первым в 1706 году. На экскурсии по саду вам обязательно покажут расщепленную надвое молнией 300-летнюю лиственницу, которую, возможно, посадил сам царь. Возраст дерева позволяет на это надеяться. Первое время в саду выращивали лекарственные растения и делали на их основе медикаменты, здесь же проходили обучение будущие врачи. В пожаре 1812 года сгорело почти все, и сад с оранжереями пришлось восстанавливать. К середине XIX века здесь был разбит английский парк, Аптекарский огород стал модным местом отдыха. Коллекция сада богатела, к началу XX столетия число оранжерейных растений достигло рекордных 2942 наименований.

В 1905 году появилась Викторная оранжерея для водных тропических видов растений. Когда гигантская кувшинка Виктория регия расцветала, в оранжерею выстраивались очереди. Цветут Виктории и сейчас. После революции Аптекарский огород несколько раз спасали от гибели его сотрудники: в начале 20-х, во время Великой Отечественной и в 90-е годы. Этот камерный, скрытый от посторонних глаз сад - одно из тайных сокровищ Москвы, при этом с очень насыщенным расписанием. Здесь выставки сменяют одна другую. Сейчас в Аптекарском огороде проходит фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов "Тропическая зима". В Субтропической оранжерее, открывшейся после реконструкции, есть площадка для концертов. Здесь сохранена кирпичная кладка старых стен оранжереи. В Пальмовой оранжерее, построенной в 1891 году, можно увидеть Theophrasta imperialis (Теофрасту царственную) и Cycas circinalis (Саговник улитковидный). Теофраста царственная - это редкое бразильское вечнозеленое дерево, 18-метровый экземпляр которого вырастили из семян, приобретенных давным-давно у заезжего француза. А Саговник улитковидный - самое ценное растение в коллекции, оно в Аптекарский огород попало из ботанического сада графа Алексея Разумовского и пережило пожар 1812 года. В оранжереях продолжает, несмотря на возраст, цвести столетний финик Канарский, дают плоды папайя, кофе, какао, банан, ананас. Здесь одна из самых богатых в России коллекций орхидей - около тысячи видов и сортов. Здесь можно увидеть Карлюдовику пальмовидную, из листьев которой делают настоящие панамские шляпы, а также ядовитую Церберу - дерево самоубийц. Здесь представлены такие насекомоядные растения, как венерина мухоловка, солнечный кувшин, росянка и жирянка. Здесь под тенью фикуса Сикомор можно вспомнить Николая Гумилева: Ах, бежать бы, скрыться бы, как вору, В Африку, как прежде, как тогда, Лечь под царственную сикомору И не подниматься никогда. Стоимость (будни/выходные): стандартный билет - 300/400 руб. льготный билет - 200/250 руб. Флорариум в Зарядье

В самом центре Москвы, в парке "Зарядье", под рукотворным холмом скрывается стеклянный павильон с прозрачной крышей, где круглый год что-то обязательно цветет, пахнет и плодоносит. Это Флорариум, можно сказать, дизайнерский экспромт, возникший на последнем этапе строительства парка. Оранжерея устроена в виде спирали, и растения здесь содержатся без почвы. Каждые 20 минут в металлические короба, где прячутся корни, поступает питательный раствор, и в течение трех минут он отуманивает растения. Их рацион - коктейль из 80 элементов таблицы Менделеева, в основе которого азот, фосфор и калий. Излишки раствора стекают в баки, и, пройдя через фильтры, вновь закачиваются насосами в короба для орошения корней. Один и тот же раствор можно использовать до месяца. Растения здесь крепнут и стареют быстрее, чем в грунте. Томат в четыре месяца - это уже старый, одревесневший куст. Система, которая называется аэропоникой, позволяет экономить и воду, и удобрения. Первые аэропонные установки сделал в 1911 году ботаник Владимир Арциховский. Эта система используется там, где мало воды и посевных площадей. К примеру, в Израиле в аэропонных установках собирают по восемь урожаев клубники за год. Во Флорариуме начинали с тропической коллекции. У стен Кремля за три года собрали три урожая бананов. Здесь росли папайя, кофе, какао, сырное дерево. Однако, когда корни растений стали ломать короба, эксперимент пришлось завершить. Теперь в оранжерее новая коллекция, представляющая флору России - как дикую, так и культурную. Здесь есть и растения арктических пустынь, и субтропиков. Коробов в экспозиции - 85, по числу регионов. Липецкая область отмечена липой мелколистной, Владимирская - вишней обыкновенной (сорт "владимирская"), рябиной и огурцом, Кабардино-Балкария - клевером, а Астраханская область представлена хлопчатником, арбузом и дыней. В коробе Санкт-Петербурга есть капуста - в память о блокадных временах, когда кочаны росли на Исаакиевской площади. Калининградскую область представляет сосна обыкновенная. Экскурсовод вам обязательно напомнит о танцующем лесе Куршской косы, над загадкой которого продолжают биться ученые. Стоимость (будни/выходные): стандартный билет - 190/250 руб. льготный билет - 152/200 руб. Об этих и других оранжереях города рассказывает портал discovermoscow.com . Покататься на волне

Поймать волну в Москве или ее окрестностях? Даже это возможно посреди зимы. Кататься можно в Лужниках, Люблине, Сколкове и парке Freezone на Симферопольском шоссе. В Лужниках вы найдете искусственную волну так называемого городского типа - Flowrider. Это американское изобретение 1987 года. Здесь вода под большим напором бьет вверх по натянутой тканевой поверхности. С помощью этой технологии можно научиться балансировать на доске, лучше контролировать тело. В водном центре около метро "Люблино", в Сколкове и в подмосковном парке Freezone - искусственная волна другого типа. Здесь применена немецкая технология Citywave, которая впервые была использована в 2011 году в Мюнхене. Это направление, получившее название "стационарный серфинг", воссоздает речной порог, который и образует волну. Высоту гребня можно регулировать в зависимости от уровня подготовки серфера. В московских серф-клубах готовят к настоящим волнам, учат фридайвингу и умению грести на доске, а также преподают теорию. Но прежде всегда можно попробовать покататься на волне, чтобы понять, подходит ли вам серфинг. Во всех центрах дают необходимое снаряжение: доску, лиш (страховочный элемент, который крепится к ноге серфера) и шлем. Учиться кататься на доске можно с инструктором - индивидуально и в группе. Можно и вовсе для своей компании выкупить всю волну. Стоимость: от 2200 руб. за 30 мин Выкупить всю волну: от 8500 руб. за 30 мин. Аквапарк

Кататься на волнах, но уже без особых физических усилий, а также лениться на пляже или так же лениво плыть по течению можно в московских аквапарках. Впрочем, прежде вы все же захотите немного покататься на водных горках. Тут выбор большой: есть "Фэнтези-парк" в Марьине, "Мореон" в Ясеневе, "Карибия" в Перове, и это далеко не полный список. "Фентези-парк". Здесь ваш ждут горки "Камикадзе" (высота - 11 м, длина - 36 м, угол наклона - 45 градусов) и "Фэнтези" (длина - 53 м), а также джакузи, волновой бассейн и бассейн "Медленная река". Стоимость (дети/взрослые): 500/800 руб. за 2 часа 650/950 руб. за 4 часа 950/1200 руб. - целый день "Мореон", 6 000 м², это самый большой аквапарк не только в Москве, но и во всей Восточной Европе. Здесь - 11 водных горок, четыре детских городка, девять бассейнов, включая большой волновой, 30 бань и саун. Для примера, горка "Черная дыра" - это 126 м спуска со множеством поворотов в кромешной темноте, скорость - до 7 м/с. Стоимость посещения аквапарка + терм (малыши/дети/взрослые): Будни: 490/1300/2100 руб. Выходные: 490/1 650/2750 руб. У "Карибии", как сказано на сайте аквапарка, самый большой в Москве волновой бассейн и самая чистая вода. Здесь можно принять участие в соревнованиях и позаниматься аквааэробикой. Стоимость посещения аквапарка + бань + термальных бассейнов с морской водой (дети/взрослые): Будни: 860/1640 руб. за 5 часов 1910/3190 руб. за 12 часов Выходные: 1090/1950 руб. за 5 часов 2470/3950 руб. за 12 часов Москвариум

Сотрудники Москвариума любят цитировать английского писателя и ученого Артура Кларка: "Довольно неуместно называть эту планету Землей, когда она совершенно очевидно - Океан". В этом огромном центре водного мира, который занимает площадь в 53 000 м², - 80 аквариумов и около 12 000 морских и пресноводных живых организмов. Когда в 2015 году центр открывали, использовали около 700 т морской соли. Сейчас ежемесячно требуется около 80 т. Информацию о Центре океанографии и морской биологии можно найти на портале discovermoscow.com . На осмотр всего стоит закладывать несколько часов и планировать свой визит с учетом времени кормления перелетных скатов, осьминога и акул. Здесь можно надолго застыть на одном месте, разглядывая медуз: яичницу, ушастую аурелию (все мы ее знаем по Черному морю), медузу-крапиву. Корм для этих беспозвоночных - рачков артемия - выращивают здесь же, в лаборатории. В центре есть биотопные аквариумы, посвященные российским морям: в Белом море вы увидите зубатку, она же рыба-волк, в Японском - камчатского краба.