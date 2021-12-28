Вертолетные экскурсии из Бурятии будут осуществляться в заповедники, Байкальск и на Ольхон

УЛАН-УДЭ, 28 декабря. /ТАСС/. Вертолетные экскурсии из Улан-Удэ будут осуществляться в местные заповедники, а также в туристические места в соседней Иркутской области: в привлекательный для любителей горнолыжного отдыха город Байкальск на южном берегу озера Байкал и на остров Ольхон. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства Бурятии.

"Сегодня в аэропорту Байкал состоялось открытие первого туристического рейса от авиакомпании "АК Баргузин". Пассажиры первого рейса, выполненного на судне Ми-8АМТ, - туроператоры, которым предстоит разработать программу и затем работать с вертолетными турами. Коммерческие полеты для туристов стартуют с февраля 2022 года, это будут туры в Усть-Баргузин, недалеко от которого находится Забайкальский национальный парк и Баргузинский заповедник, а также в город Байкальск и на остров Ольхон", - сообщили в пресс-службе.

Сертификат на право осуществлять летную программу АО "АК Баргузин" получил 1 ноября 2021 года. Получение сертификата коммерческого перевозчика позволяет авиакомпании совместно с правительством Бурятии развивать в регионе туристические воздушные перевозки и решать задачи по повышению транспортной доступности в республике и соседних регионах.

"Перспективы развития вертолетных маршрутов у нас есть, и они очень большие, - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Бурятии Ивана Альхеева. - Сегодня мы провели совещание с руководителями особо охраняемых природных территорий федерального значения и республиканского значения. У нас есть труднодоступные места с уникальной флорой и фауной, эту красоту надо презентовать нашим туристам".

У авиакомпании "Баргузин" сформирован полный штат пилотов и технического персонала, имеющих необходимую квалификацию. "Пилоты авиакомпании имеют опыт более 5 тыс. летных часов, профессиональный опыт работы как в России, так и за рубежом. Компания имеет опыт по реализации социально значимых полетов - это полеты в республике по линии санитарной авиации, авиалесоохраны", - отметили в пресс-службе.

Туризм - одна из ведущих отраслей экономики Бурятии, главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также популярны у любителей активного туризма горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. До пандемии республику ежегодно посещали до 600 тыс. официально зарегистрированных туристов, по неофициальным данным, - около 1 млн человек, в том числе приезжающие для отдыха "дикарями". В 2020 году для развития внутреннего туризма была запущена программа чартерных полетов в Бурятию. За два летних и один зимний сезон в республике, на восточном берегу Байкала, побывали около 5 тыс. туристов из разных регионов России.