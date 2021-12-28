Мастер-план реновации Хабаровска и еще двух городов представят к ВЭФ-2022

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края приступили к разработке мастер-планов реновации трех городов региона - Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани. Результаты работы будут представлены к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет осенью 2022 года, сообщил во вторник глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время прямой линии.

"Реновация объявлена президентом. Сформирован штаб буквально сегодня Минвостокразвития. Заявлено три города - Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань. Ставим себе такую задачу, я с [заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке] Юрием Петровичем Трутневым обсуждал, чтобы нам на ВЭФ-2022 года предъявить мастер-план Хабаровска. И быть в первых рядах", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что работа по создаю мастер-планов будет вестись в сотрудничестве с государственной корпорацией развития России ВЭБ.РФ и компанией "КБ "Стрелка", которая работает в области стратегического консалтинга и специализируется на комплексных городских решениях, пространственном планировании и управлении проектами.

По словам Дегтярева, в первую очередь под реновацию попадут центральные улицы Хабаровска: бульвары, набережная, площади. "Бульвары, будем откровенны, требуют и реконструкции. В том числе, под покрытием находятся старые гидросооружения, две речки, мы знаем историю города хорошо", - сказал он.

В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Юрий Трутнев озвучил президенту России Владимиру Путину просьбу рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока. Идею президент поддержал, позже было озвучено, что власти уже определили перечень городов и поселков, в которых планируется проводить реновацию. По поручению президента необходимо разработать планы развития и мастер-планы городов, являющихся административными центрами субъектов ДФО, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также городов Тында и Северобайкальск. Как ранее заявлял глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, речь идет о 22 городах.

В сентябре Трутнев сообщал, что работа по реновации дальневосточных городов не должна закончиться мастер-планами - должны быть сформулированы проекты по части комфорта по транспортным потокам, экологии, усовершенствования системы жилищно-коммунального обслуживания, кроме того, все это должно быть с подтвержденными источниками финансирования. Также Трутнев высказывал мнение, что работа по реновации городов Дальнего Востока обязательно должна быть проведена с учетом мнения жителей регионов, с привлечением зарубежного опыта в сфере развития городских пространств, но максимальное количество работ должно оставаться на российской площадке.