У перенесших заражение омикрон-вариантом выявили высокий иммунитет к "дельте"

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. У тех, кто перенес заражение омикрон-вариантом коронавируса нового типа, иммунитет к дельта-варианту может вырасти в четыре раза. К такому выводу пришли ученые из ЮАР, в исследовании которых участвовало 13 человек * .

"Есть все основания полагать, что омикрон-штамм укрепит иммунитет человека по отношению к дельта-варианту и снизит его способность повторно инфицировать людей, - цитирует их местная радиостанция ACBC. - У людей, которые были инфицированы омикрон-штаммом, развивается повышенный иммунитет к "дельте".

Омикрон-вариант коронавируса нового типа начал распространяться по ЮАР и другим странам Африки осенью этого года. Сейчас его выявили более чем в 80 государствах мира. Ученые считают, что омикрон-вариант значительно заразнее штамма "дельта", однако пока данных для подтверждения такого вывода недостаточно.

В новом исследовании медики во главе с Алексом Сигалом исследовали, как иммунитет после перенесенного заражения омикрон-вариантом реагирует на разные штаммы SARS-CoV-2. В исследовании участвовало 13 человек, из которых семеро были вакцинированы. Все они заразились омикрон-вариантом коронавируса нового типа.

Ученые выяснили, насколько активно иммунитет участников исследования реагировал на частицы омикрон- и дельта-вариантов после включения в исследование и спустя 14 суток после этого. Оказалось, что при повторном измерении способность иммунитета пациентов нейтрализовать частицы омикрон-варианта увеличился в среднем в 14 раз, а дельта- – в 4,4. При этом показатели вакцинированных участников исследования были выше, чем у невакцинированных.

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