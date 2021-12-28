Бештерек-Зуйский водозабор в Крыму заработает в полную мощность в феврале

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Симферополь начнет получать дополнительно 22 тыс. кубометров воды ежедневно из Бештерек-Зуйского водозабора в феврале 2022 года, сообщил во вторник журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

В сентябре Аксенов сообщал, что водовод намерены запустить в полную мощность в первой половине октября.

"В феврале все работы будут закончены, затяжка была исключительно связана с тем, что вода содержала твердые частицы и была мутность высокая, белого цвета шла неочищенная. Докупали определенные фильтры специальные. Часть была импортного производства", - сказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что 22 тыс. кубометров воды в сутки будет подаваться в систему водоснабжения Симферополя после окончательной наладки системы очистки. "Благодаря тем мерам, которые приняты по поручению президента, у нас приток в водохранилища, накопление удалось [увеличить], в связи с тем, что мы меньший объем стали забирать", - добавил Аксенов.

По его словам, сейчас из подземных источников в систему водоснабжения Симферополя поступает 110 тыс. кубометров воды в сутки.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. После реализации части плана и прошедших в первой половине лета сильных ливней на полуострове ситуация с водой стабилизировалась, почасовую подачу воды в Симферополе отменили.