Маршрут М6: увидеть четыре разные Москвы по цене одной поездки по карте "Тройка"

В Москве появился автобус М6 - маршрут, который охватывает огромную и очень интересную часть города от запада до юго-востока. Его уникальность - в разнообразии районов, которые встречаются по пути. Здесь и рабочие кварталы 1920–30-х годов, и местность, где исторически селились купцы и ямщики. По дороге из окон можно увидеть почти все символы столицы, тихие зеленые кварталы с большим массивом дореволюционной застройки. В этом материале - лишь часть объектов на пути М6. Важно: в пунктах "Обязательно увидеть" указаны здания, ради которых стоит выйти из автобуса и немного пройти пешком. Поверьте, вы не пожалеете. Поехали. Пролетарская окраина От "Дангауэровки" до "Метро Римская" / "Метро площадь Ильича"

Это, исходя из нумерации остановок маршрута, его финальная четверть, но начать путешествие лучше именно отсюда. Забавно звучащим для многих словом "Дангауэровка" обозначают поселение Дангауэровской слободы. Это кварталы "рабочей" застройки 20-х и 30-х годов ХХ века с очень характерными жилыми домами для той эпохи, поэтому сюда постоянно водят экскурсии. Из окна автобуса, следующего от конечной (остановка " Дангауэровка") по улице Авиамоторной до одноименной станции метро, по обеим сторонам дороги прекрасно видны эти здания со скошенными углами, длинными лоджиями и ленточным остеклением. Кварталам скоро исполнится 100 лет, и за это время они практически не изменились, бережно сохранив дух пролетарской рабочей окраины: белье на веревочках, посиделки на лавочках. В одном из дворов здесь до сих пор стоит памятник Ленину (ул. Авиамоторная, д. 28/4), в другом работает фонтан (ул. Авиамоторная, д. 22/12). От метро "Авиамоторная" до конца этого условного сектора "рабочей окраины" автобус М6 движется по Шоссе Энтузиастов через район Лефортово. За окнами проплывают дома примерно той же эпохи, что и здания Дангауэровки. Обратите внимание на застройку прямо у станции «Авиамоторная». Это жилые дома уже постконструктивисткой эпохи, конец 30-х годов. Обязательно увидеть: Шедевр конструктивизма " Гараж для Госплана" архитектора Константина Мельникова, постройка 1936 года (ул. Авиамоторная, д. 63/1).

Дангауэровский путепровод через Казанско-Рязанское направление Московской железной дороги. Увидеть, как выглядит фрагмент единственных в нашей стране левосторонних железнодорожных путей.

Конструктивистский Дом культуры завода "Компрессор" архитектора Владимира Владимирова, постройка 1929 года (шоссе Энтузиастов, д. 28/2).

Красное двухэтажное офисное здание у остановки "Улица Душинская" - бывшая Никольская церковь Всехсвятского единоверческого монастыря.

Купеческая Таганка От "Метро Римская" / "Метро площадь Ильича" до "Метро Китай-Город" / "Метро Лубянка"

От площади Ильича и почти до Китай-Города по обеим сторонам маршрута пролетарские кварталы резко сменяет малоэтажная дореволюционная застройка. Это уже центральная часть Москвы, некогда тоже окраина, - район Заяузье. Здесь на протяжении нескольких веков селились купцы, старообрядцы, ямщики. По количеству храмов это один из самых "религиозных" районов Москвы. Вот на что здесь надо обязательно обратить внимание. Проезжая по улице Сергия Радонежского, вы заметите, что ее нечетная сторона - дореволюционная, а четная - советские многоэтажки. Это результат реконструкции и расширения в конце 70-х Тулинской улицы (так она называлась во времена СССР). Минуя Андроньевскую площадь, не забудьте, что ближе к Яузе здесь находится древний Спасо-Андроников монастырь, а на его территории стоит Собор Спаса Нерукотворного Образа, и это - внимание! - старейшее здание Москвы. На discovermoscow.com есть интересная информация о нем.

Здесь же, прямо на площади, находится храм Сергия Радонежского, который прекрасно виден из автобуса. Далее маршрут следует по древней Николоямской улице. Обратите внимание на храм святителя Алексия (остановка "Шелапутинский переулок"), а сразу за ним еще одна древность - здание Рогожской полицейской части с красивой каланчой на крыше. Она, правда, появилась здесь в 90-е годы взамен утраченной в советское время. Проезжая по Николоямской, вы пересечете Садовое кольцо, и на четной стороне увидите еще один шедевр церковной архитектуры - храм преподобного Симеона Столпника за Яузой. Кстати, если к этому моменту вы решите отдохнуть и подкрепиться, прямо у храма, в доме №14, находится один из лучших в Москве ресторанов грузинской кухни. Он называется "Дарбази" и входит в список рекомендованных мест Michelin - самого авторитетного в мире ресторанного гида. От Николоямской улицы автобус проследует через площадь Яузских ворот, с которой открывается великолепный вид на один из самых знаменитых жилых домов Москвы - высотку на Котельнической набережной. Далее ваш путь лежит через улицу, название которой знают все. Это Солянка, практически каждый дом на которой, - памятник архитектуры. Заканчивается этот условно "купеческий дореволюционный" сектор маршрута у станции метро "Китай-Город". Обязательно увидеть: Школьная улица. После недавней реконструкции эта полностью пешеходная улица выглядит так: двухэтажные разноцветные домики, окруженные современными многоэтажными домами. До революции здесь были постоялые дворы ямщиков, до сих пор у многих домов на первых этажах легко угадываются бывшие каретные сараи.

Здания и двор БЦ "Станиславский" - один из самых удачных примеров превращения дореволюционной фабрики (позже - советского завода) в современный бизнес-центр, куда специально приезжают, чтобы сфотографироваться - так там красиво (ул. Станиславского, д. 21/3).

Улица Солженицына. Не очень популярная у туристов, но одна из красивейших в Москве. Она была чем-то вроде родового гнезда для семьи купцов Алексеевых и до сих пор хранит дух неспешной купеческой Москвы.

Двор Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Прекрасное собрание бюстов мировых знаменитостей - от Джеймса Джойса до Махатмы Ганди (ул. Николоямская, д. 1).

Знаменитая (и некогда бандитская) Хитровка - минута пешком от остановки "Яузский бульвар" в сторону Хитровской площади. Включите воображение и представьте, как до революции на этом пятачке земли находился печально знаменитый рынок рабочей силы с бандитскими притонами в зданиях по периметру площади. Здесь же располагался легендарный трактир "Каторга". Туристический центр Москвы (и России) От " Метро Китай-Город» / " Метро Лубянка" до " Метро Кропоткинская"

На этом участке находится огромное количество известных объектов - от Центрального детского магазина на Лубянке до Манежной и Красной площадей. Это самый центральный район маршрута и столицы в целом, туристический и деловой центр, в котором соседствуют роскошные здания советской Москвы с дореволюционными особняками и суперсовременными бизнес-центрами. От станции метро "Китай-Город" автобус следует вдоль Старой площади, которую до середины 30-х отделяла от бульвара древняя Китайгородская стена, а в центре Лубянской площади до революции находился водозаборный фонтан. Стену разобрали, фонтан "переехал" во двор Александринского дворца в Нескучном саду, но при желании можно ехать и представлять, как выглядели эти места 100 и более лет назад. Слева по ходу движения виден Политехнический музей, который скоро откроется после реконструкции, можно разглядеть над одним из его входов сохранившуюся надпись "Пассажъ": до революции в этом комплексе располагались и торговые площади. На остановке "Театральная площадь", конечно же, все смотрят на здание Большого театра, но если обратить внимание на противоположную сторону - на площадь Революции, то можно увидеть Никольский фонтан - один из старейших действующих фонтанов столицы (открыт в 1835 году). От Большого и до конца этого туристического сектора - сплошь здания-памятники: ансамбль Кремля, гостиница "Националь", выставочный комплекс "Манеж", здание МГУ на Моховой, Библиотека имени Ленина, Дом Пашкова и храм Христа Спасителя.

Обязательно увидеть: Палаты Тверского подворья. Чтобы увидеть этот памятник древней Москвы (XVII век), надо зайти в арку дома №17 по Кузнецкому мосту.

В Театральном проезде между красивым ансамблем Третьяковского проезда и зданием отеля "Метрополь" обратите внимание на небольшую круглую башню из красного кирпича. Это Птичья башня, сохранившийся исторический фрагмент Китайгородской стены.

Саввинское подворье - одно из самых красивых зданий Москвы. Когда-то оно стояло на первой линии Тверской улицы, после ее расширения в 30-е годы подворье передвинули вглубь и "закрыли" построенным в советскую эпоху жилым домом №6 по Тверской, во дворе которого вы и увидите эту красоту.

Сразу после перекрестка улиц Моховой и Тверской, пройдя "Националь", обратите внимание на величественное здание с гигантскими колоннами (ул. Моховая, д. 13). Это дом, построенный по проекту архитектора Ивана Жолтовского, а вдохновлялся мастер при его проектировании знаменитым итальянским дворцом палаццо дель Капитанио (г. Виченце). В здании должны были жить представители партийной советской элиты, но в итоге (правда, ненадолго) там разместилось посольство США.

Дом №10, стр. 1 и 2 по Моховой - памятник фронтовой Москвы "Разорванный дом". Сейчас кажется, что здесь два дома, но изначально это было единое здание, середину которого уничтожила немецкая авиабомба в 1941 году. Хамовники: особняки, парки и покой От " Метро Кропоткинская" до "Стадион Лужники (южная)"

Практически от храма Христа Спасителя и до конечной маршрута путь лежит через район Хамовники. По сравнению с предыдущей частью, это спокойный район Москвы, в котором сохранилось множество дореволюционных зданий российской буржуазии. Здесь очень много зелени, например сквер Девичьего поля, и медицинских учреждений. Особенно много их на Большой Пироговской улице. В конце района и маршрута М6 находится старейший и красивейший ансамбль Новодевичьего монастыря - объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.