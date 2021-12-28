Дед Мороз подарил более 600 тонн подарков за шесть лет в рамках благотворительного проекта

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга за шесть лет проведения акции "Путешествие Деда Мороза с НТВ" посетил 57 городов и подарил около 600 тонн подарков. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Тимур Вайнштейн в ходе пресс-конференции в Москве.

"Дед Мороз за наши шесть лет проехал уже более 50 тыс. км от Владивостока до Калининграда, побывал в 57 уникальных городах нашей страны. В некоторые даже заезжал каждый год, в каких-то впервые побывал в прошлом году, когда у нас было юбилейное путешествие <…>. [Он] подарил более 600 тонн подарков и сладких сюрпризов", - сказал Вайнштейн.

Он добавил, что в рамках акции Всероссийский Дед Мороз посетил 420 детских социальных учреждений, 390 многодетных и малообеспеченных семей. Порядка 100 раз он зажег огни на главных городских елках и поздравил с наступающими новогодними праздниками миллионы жителей страны.

Так, по словам Вайнштейна, в этом году Дед Мороз подарил подарки детям из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Ласточка" из Приморского края. Воспитанник краснодарской специальной (коррекционной) школы-интерната получил мультисенсорный тренажер для коррекции речи. Ребятам из начальной школы - детского сада №76 города Тюмени Дед Мороз подарил спортивный инвентарь, развивающие наборы и кинопроектор.

Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в сосновом бору на берегу реки Сухона, в 12 км от города Великий Устюг Вологодской области. Терем в его резиденции состоит из 12 комнат - по числу месяцев в году. Среди них есть рабочий кабинет, где Дед Мороз отвечает на письма, которые получает со всей страны.