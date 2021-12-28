Суд 17 января рассмотрит иск Навального из-за отказа учесть его доход за работу на СМИ

ПЕТУШКИ /Владимирская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области перенес на 17 января рассмотрение иска Алексея Навального к руководству ИК-2 в УФСИН РФ по Владимирской области в Покрове в связи с отказом зачислять на его лицевой счет деньги, который осужденный зарабатывает, сотрудничая с информационным агентством, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Иск об оспаривании действий колонии, связанных с отказом в учете денежных сумм, зачисляемых на его лицевой счет в соответствии с трудовым договором, который он заключил с информационным агентством "Ключ", был подан Навальным 8 декабря.

"Спор возник относительно профильных норм уголовно-исполнительного законодательства, которые регулируют денежные средства, которые вы получаете как заработную плату от третьего лица - информационного агентства "Ключ". Толковать ли получение данной заработной платы как заработную плату, полученную в ходе работы в исправительном учреждении", - пояснил судья Иван Язев, назначив дату рассмотрения иска на 17 января.