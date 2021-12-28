Суд 17 января рассмотрит иск Навального из-за отказа учесть его доход за работу на СМИ

ПЕТУШКИ /Владимирская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области перенес на 17 января рассмотрение иска Алексея Навального к руководству ИК-2 в УФСИН РФ по Владимирской области в Покрове в связи с отказом зачислять на его лицевой счет деньги, который осужденный зарабатывает, сотрудничая с информационным агентством, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Иск об оспаривании действий колонии, связанных с отказом в учете денежных сумм, зачисляемых на его лицевой счет в соответствии с трудовым договором, который он заключил с информационным агентством "Ключ", был подан Навальным 8 декабря.
"Спор возник относительно профильных норм уголовно-исполнительного законодательства, которые регулируют денежные средства, которые вы получаете как заработную плату от третьего лица - информационного агентства "Ключ". Толковать ли получение данной заработной платы как заработную плату, полученную в ходе работы в исправительном учреждении", - пояснил судья Иван Язев, назначив дату рассмотрения иска на 17 января.
28 декабря суд также рассмотрит иск Навального о признании незаконной постановки его на профучет как лица, склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Ранее иски блогера к администрации покровской колонии поступали в Петушинский районный суд 26 апреля и были рассмотрены в мае и июне. В одном из исков осужденный просил суд признать незаконными решения ИК-2 Покрова об отказе в выдаче и проверке на экстремизм приобретенных им через торговую сеть книг, а также в связи с цензурой газет - в ходе рассмотрения Навальный отказался от обоих исков. Еще один иск касался его постановки на учет как склонного к побегу, суд признал такое решение сотрудников исправительного учреждения законным, апелляция была отклонена.
Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.