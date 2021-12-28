В "Одноклассниках" появится персональный мультфильм с персонажами "Союзмультфильма"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Одноклассники" подготовили персональный мультфильм с использованием персонажей "Союзмультфильма". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе соцсети.

ТАСС разобрался, почему эти герои так много для нас значат

Пять культовых персонажей "Союзмультфильма" ТАСС разобрался, почему эти герои так много для нас значат

"К Новому году социальная сеть "Одноклассники" подготовила персональный мультфильм с использованием персонажей "Союзмультфильма" от нейросети ОК и снежную битву с пожеланиями от любимых мультгероев в сервисе сообщений", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что алгоритмы соцсети отвечают за технологическую часть создания роликов. Они автоматически определяют, кто из друзей является наиболее близким по общению в "Одноклассниках". После чего нейросеть анализирует и выбирает публичные фотографии героев ролика, автоматически кадрирует их и нативно помещает в видео.

Кроме того, в "Одноклассниках" появились открытки с героями мультфильмов, которые предлагают пользователям устроить снежную битву и закидать друзей снежками с добрыми пожеланиями.