В "Одноклассниках" появится персональный мультфильм с персонажами "Союзмультфильма"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Одноклассники" подготовили персональный мультфильм с использованием персонажей "Союзмультфильма". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе соцсети.
"К Новому году социальная сеть "Одноклассники" подготовила персональный мультфильм с использованием персонажей "Союзмультфильма" от нейросети ОК и снежную битву с пожеланиями от любимых мультгероев в сервисе сообщений", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что алгоритмы соцсети отвечают за технологическую часть создания роликов. Они автоматически определяют, кто из друзей является наиболее близким по общению в "Одноклассниках". После чего нейросеть анализирует и выбирает публичные фотографии героев ролика, автоматически кадрирует их и нативно помещает в видео.
Кроме того, в "Одноклассниках" появились открытки с героями мультфильмов, которые предлагают пользователям устроить снежную битву и закидать друзей снежками с добрыми пожеланиями.