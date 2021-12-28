В Думе оценили предложение Жириновского присоединить дни новогодних праздников к отпускам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новогодние каникулы позволяют гражданам избавиться от эмоционального выгорания на работе, действующий механизм определения количества выходных в году работает эффективно. Об этом ТАСС во вторник заявил замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее в СМИ появилась информация о предложении лидера ЛДПР Владимира Жириновского присоединить дни новогодних праздников к отпускам граждан. По его мнению, новогодние каникулы следует отменить из-за экстремального скачка смертности в праздники.

"Мы можем сказать другое. Например, после введения новогодних каникул сократился травматизм детей школьного возраста, потому что у них каникулы, они оказались под присмотром родителей. Сократились производственные травмы, потому что раньше некоторые люди, выйдя после новогодних праздников, до Рождества еще продолжали праздновать непосредственно на рабочих местах", - отметил Исаев. Кроме того, по его словам, "у большинства людей отпуск летом, а врачи говорят о том, что отдыхать лучше два раза в год". "Новогодние каникулы как раз позволяют избавиться от эмоционального выгорания на работе", - сказал Исаев.

Он напомнил о том, что решение о введении новогодних каникул вырабатывалось по результатам обсуждения с работодателями, профсоюзами, правительством и парламентом РФ. "С момента появления новогодних каникул значительная часть людей их поддерживала, значительная часть их критиковала", - отметил Исаев.

Он напомнил, что в России действует правило переноса выходных дней - если праздничный день выпадает на календарный выходной день, то следующий за ним день становится выходным. Однако в отношении новогодних каникул это правило перестало действовать. "Два дня от новогодних каникул отделились, ежегодно правительство в консультациях с профсоюзами и работодателями принимает решение, куда эти дни присоединить, чтобы организовать отдых более удобно для людей, чтобы это было заранее известно предпринимателям. На мой взгляд, этот механизм действует успешно. В этом году один из таких дней присоединен к 31 декабря, о чем тоже многие просили", - отметил Исаев. По его словам, не исключено, что "в дальнейшем социальные партнеры решат эту ситуацию продлить".

Как отметил в свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, большинство россиян воспринимает новогодние праздники позитивно, потому что "появилась возможность зимние каникулы проводить вместе с детьми". "Я думаю, что подавляющая часть общества уже привыкла к тому, что у нас есть зимние каникулы, которые люди проводят со своими детьми. Наверное, они не захотят таких кардинальных изменений с увеличением основного отпуска и со снижением количества праздничных дней, к которым они привыкли. Это моя субъективная точка зрения", - отметил Тарасенко в беседе с ТАСС.