В Киеве прошла акция протеста с требованием прекратить сотрудничество с МВФ

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в центре Киева, требуя прекратить сотрудничество страны с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщило издание "Вести" во вторник.

"Приблизительно 7-8 тыс. участников акции пришли на улицу Банковую, попытавшись пройти под здание офиса президента, куда их не пустили сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Демонстранты считают, что за два с половиной года президентства Владимира Зеленского Украина "под руководством МВФ окончательно попала в капкан олигархов". Они высказывают возмущение ростом цен и тарифов в стране, связывая это именно с МВФ. Участники пикета держат плакаты, на которых написано, что власть Украины выпрашивает у МВФ новые кредиты, тогда как отдавать их придется населению страны. Каждый украинец уже должен МВФ $2 045, утверждают они. На других плакатах есть надписи "Зеленский, суверенитет уже имеет ценник?", "МВФ шантажирует украинскую власть" и другие.

Акции протеста против сотрудничества с МВФ проходят в украинской столице уже не в первый раз.

Кредитный механизм "стенд-бай" между Украиной и МВФ на $5 млрд был утвержден 9 июня 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву $2,1 млрд, а также были обозначены условия программы для оставшейся суммы. Однако из-за невыполнения Киевом ряда обязательств перевод средств приостановили.

Позже страна достигла требуемых макропоказателей, а в июле этого года были приняты 12 законов, оговоренных в меморандуме с МВФ. 18 октября стало известно, что миссия фонда договорилась с властями страны относительно экономических реформ в рамках первого обзора выполнения кредитной программы. В ноябре исполнительный совет МВФ решил предоставить Киеву около $700 млн по результатам первого обзора украинской экономики в рамках механизма "стенд-бай", а также продлить программу до конца июня 2022 года.