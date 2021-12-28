Дети и взрослые стали чаще просить у Деда Мороза здоровья для родных и близких

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В письмах Деду Морозу дети и взрослые стали чаще просить здоровья для своей семьи и близких людей. Об этом он сам рассказал во вторник на пресс-конференции в Москве.

"Все больше стало желаний нематериальных, особенно от малышей. Желают здоровья своим родным, своим близким <…> Все больше и больше писем приходит от деток, где они пишут о своих мамах и папах, бабушках и дедушках, об одноклассниках, о друзьях, о знакомых, о соседях <…> Растрогало именно то, что ребята стремятся помогать тем, кто рядом", - сказал он.

По словам Деда Мороза, каждое третье письмо ему пишут взрослые. Так, помимо здоровья, просят о семейном благополучии, продвижении по службе и повышении зарплаты.

"Старшие внучата тоже пишут и рассказывают о своей жизни, о своей судьбе, о детях и о внуках <...>, что очень приятно, желают и мне, старику, здоровья, и людям на всей планете", - добавил Дед Мороз.

В то же время он отметил, что традиционно дети продолжают просить на Новый год книги, развивающие игры, куклы, машинки, а также современные гаджеты и спортивное снаряжение.

В 2021 году Дед Мороз отправился в большое путешествие по стране на поезде - собственной передвижной резиденции. В составе на паровой тяге оборудована приемная волшебника, ретро-вагоны для игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка с вологодскими сувенирами. Дед Мороз проедет на поезде более 13 тыс. километров, остановится в 36 городах и в середине января вернется в Великий Устюг.