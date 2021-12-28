Система Face Pay заработает на МЦК и МЦД в 2022 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Систему оплаты проезда FacePay планируют в 2022 году запустить на МЦК, а также в пилотном формате на Московских центральных диаметрах (МЦД). Новым сервисом с 15 ноября воспользовались более 50 тыс. человек, сообщил заммэра Максим Ликсутов в интервью РБК.

"Установку камер видеонаблюдения с новым функционалом в московском метрополитене начали весной 2019 года. По словам Ликсутова, Face Pay на МЦК будет запущен в 2022 году. Тогда же планируется пилотный проект на МЦД. Наземный городской транспорт - более сложная задача, потому что в автобусах, электробусах и трамваях нет турникетов", - говорится в публикации.

Сервис оплаты проезда Face Pay заработал на всех станциях метро 15 октября 2021 года. Новый формат оплаты проезда стал доступен пассажирам благодаря установке на каждой станции 470 камер на турникетах.

"По его (Ликсутова - прим. ТАСС) данным, 1 млн пассажиров уже зарегистрировались в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт", а более 50 тыс. человек воспользовались сервисом. Для этого необходимо загрузить фотографию своего лица в этих приложениях в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер и смотрит в камеру. "Умная" камера идентифицирует его, с карты списываются деньги за проезд", - приводятся в интервью слова заммэра.