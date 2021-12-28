Власти Москвы рассчитывают на увеличение турпотока в новогодние праздники

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают на увеличение туристического потока в городе во время новогодних праздников, сообщила во вторник председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на пресс-конференции в ТАСС.

"Это не первые новогодние праздники во время пандемии и сейчас прогнозировать достаточно сложно. Но <...> с учетом того, что Москва, как всегда, прекрасно украшена, и в городе невероятно праздничная атмосфера, мы надеемся, это привлечет дополнительный поток туристов", - сказала Проничева.

Она отметила, что в прошлом году объем забронированных гостиниц Москвы в новогодние праздники составлял приблизительно 95% до резкого роста заболеваемости коронавирусом. "Мы ожидали, что у нас будет все заполнено. И в последний момент люди стали отменять свои брони в гостиницах из-за резкого скачка заболеваемости в городе", - уточнила председатель комитета.

Ранее Проничева сообщала, что за девять месяцев 2021 года Москву посетили 15 млн туристов. Рекордным стал 2019 год, когда в столице побывали более 25 млн человек.