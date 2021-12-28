Филиппины выдали России обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Филиппины выдали России Антона Лихарева, который обвиняется в мошенничестве с недвижимостью. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из Республики Филиппины в РФ в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Антон Лихарев. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение", - сказала она.

По версии следствия, в 2012 и 2014 годах злоумышленник участвовал в хищении квартир у лиц, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих задолженности по коммунальным платежам. Фигурант предлагал им обменять жилье на менее дорогое, чтобы использовать разницу в стоимости для погашения долгов, а затем присваивал их квартиры. "В результате противоправных действий жилья лишились два жителя Приморского края", - добавила представитель ведомства

В отношении Антона Лихарева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2017 году на основании запроса УМВД России по Приморскому краю он был объявлен в розыск по каналам Интерпола, так как годом ранее покинул Россию. Было установлено, что обвиняемый находится на Филиппинах, где его задержали. Во вторник он передан российским полицейским для доставки в Москву.