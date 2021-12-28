Кондратьев: Сочи является лидером по экспорту туристических услуг в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Краснодарский край становится курортом международного уровня, лидером по экспорту туристических услуг является Сочи, на втором месте - Геленджик. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы можем говорить об экспорте услуг в туризме. Это тоже важно, мы можем оказывать услуги в туризме на мировом уровне. Речь пока идет о Сочи [как о лидере], второе место - это Геленджик", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что регион развивается и с точки зрения круглогодичного туризма, по его словам, еще три года назад в межсезонье на курортах края не работал ряд отелей, гостиниц, кафе и ресторанов, сейчас порядка 40% турпотока в регионе приходится на межсезонье. "Это говорит о том, что наши курорты готовы принимать в межсезонье и принимать на высоком уровне", - сказал Кондратьев.

Касаемо работы курортов в условиях пандемии коронавируса, он отметил, что турпоток по итогам 2021 года приближается к уровню допандемийного 2019 года. "Это шанс для нашего края стать курортом, который живет не просто, отталкиваясь от спроса: гости, которые к нам приезжают, туристы, отдыхающие, должны захотеть к нам вернуться, потому что это курорт высокого уровня. Пандемия, она нам позволяет сегодня это сделать. 2021 год снова для нас удачный, мы уже говорим, что более 16 млн отдыхающих", - резюмировал глава региона.

Кондратьев заявил, что на Кубани кроме привычных видов туризма активно развиваются познавательный, сельский, гастрономический и зимний туризм.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Допандемийным рекордным годом для санаторно-курортного комплекса региона был 2019-й, когда край принял 17,3 млн туристов. Власти Краснодарского края ранее сообщали, что регион планирует принять 385,6 тыс. путешественников в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс.