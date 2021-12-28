СМИ: супруг главы МИД Германии отказался от работы ради ее политической карьеры

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Супруг главы МИД ФРГ Анналены Бербок Даниэль Холефляйш отказался от своей работы в концерне Deutsche Post ради политической карьеры жены и присмотра за детьми. Об этом сообщил во вторник журнал Bunte.

48-летний Холефляйш "с июля 2021 года больше не работает на Deutsche Post DHL Group", сообщили в компании изданию. Перед выборами в Бундестаг, которые прошли 26 сентября, 41-летняя Бербок заявила, что если станет членом правительства, то ее супруг "больше не сможет там продолжать работу". По ее словам, это "совершенно ясно".

Пара поженилась в 2007 году и воспитывает двух дочерей в возрасте 6 и 11 лет. Холефляйш консультирует и поддерживает Бербок с самого начала ее политической карьеры.